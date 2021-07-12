Van'da mahallelerde mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı yapılıyor - Son Dakika

Van'ın Saray ilçesinde sağlık ekipleri mahalleleri dolaşarak ikna ettikleri vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıyor. Kovid-19 salgınında hastaların sağlığına kavuşması için özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, ilçede vaka sayılarının azalması ve aşılanan kişi sayısının artırılması için yoğun çaba gösteriyor. Mahalle, kahvehane, iş yeri ve caddeleri dolaşarak görüştükleri vatandaşları aşı konusunda bilgilendiren ekipler, tansiyonlarını ölçtükleri ve kontrollerini yaptıkları vatandaşlara, sağlık durumları elverişli olması halinde aşı uyguluyor. Saray Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ayvaz Yeler, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının Kovid-19'a karşı fedakarca görevlerini sürdürdüklerini söyledi. Kovid-19 salgınını önlemek ve toplumsal bağışıklığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla aşı uygulamasının devam ettiğini anlatan Yeler, şunları kaydetti: "İl Sağlık Müdürümüzün destekleriyle aşı çalışmalarını yürütüyoruz. Ekiplerimiz çok özenle çalışıyor. Ev ev dolaşarak vatandaşları aşı yapıyoruz. Bakkalda, kahvede, bahçe ve tarlalarda çalışanlara, hastane veya sağlık ocağına gidemedikleri için bulundukları yerde aşı yapıyoruz. Mesai saatinden sonra da görevimize devam ederek gece saatlerine kadar aşılama çalışmalarını sürdürüyoruz. Öncesinde haber verip köylere gidiyoruz, toplu bir şekilde halkımızın aşılarını yapıyoruz."