Son Dakika Haberleri: Van'da mahsur kalan kedi ve keçileri itfaiye ekibi kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Van'da mahsur kalan kedi ve keçileri itfaiye ekibi kurtardı

Van'da mahsur kalan kedi ve keçileri itfaiye ekibi kurtardı

2 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bir aracın motor kısmına sıkışan kediyi ve kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtardı.

Van'da mahsur kalan kedi ve keçileri itfaiye ekibi kurtardı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bir aracın motor kısmına sıkışan kediyi ve kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtardı.


Şerefiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmına giren kedi, burada sıkıştı. Araçta kedi sesi geldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, uzun bir uğraşın ardından motor kısmında sıkışan kediyi kurtardı.


Ayrıca Muradiye ilçesi Görecek Mahallesi'nde yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Muradiye İtfaiye Grup


Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. - VAN

İtfaiye, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:33 Kaynak: İHA
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