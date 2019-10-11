Son Dakika Haberleri: Van'da mahsur kedi ve keçiler kurtarıldı
Son Dakika Güncel Van'da mahsur kedi ve keçiler kurtarıldı

Van'da mahsur kedi ve keçiler kurtarıldı

23 dakika önce

Van'da mahsur kedi ve keçiler kurtarıldıVan'ın Merkez İpekyolu ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi ile Muradiye ilçesinde 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'da mahsur kedi ve keçiler kurtarıldı

Van'ın Merkez İpekyolu ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi ile Muradiye ilçesinde 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nin Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halindeki otomobilin motoruna giren kedi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Caddeden geçen vatandaşlar, motor kısmından gelen kedi sesini fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kedi daha sonra Belediye Veterinerlik Hizmeti yetkililerine teslim edildi.

3 KEÇİ DE KURTARILDI

Öte yandan Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Görecek Mahallesi'nde 100 metre yüksekliğindeki kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Van'da mahsur kedi ve keçiler kurtarıldı

Muradiye, İtfaiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Şehitlerin hesabı tek tek sorulacak
Cem Yılmaz, 29 Ekim'de yapacağı gösterinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye destek verdi Son dakika: Suruç'a havan mermisi düştü: 2 sivil hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 16:48:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da mahsur kedi ve keçiler kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]