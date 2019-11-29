Van'da bu yıl ilki düzenlenen "Marka İndirim Günleri ve Yöresel Ürünler Fuarı", kapılarını ziyaretçilere açtı.

Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 8 gün sürecek fuara yurt içinden 80 firma katılıyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarlar sayesinde kentte büyük hareketlilik yaşandığını söyledi.

Fuarda emeği geçenleri kutlayan Bilmez, "Firmalarımıza hayırlı kazançlar diliyorum. Kentimize ve esnafımıza sahip çıkmamız lazım. Kentimizin güzelliklerine sahip çıkacağız. Bu kente kim taş üstüne taş koyuyorsa onun başımızın üstünde yeri var." dedi.

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler de Van'ın son yıllarda fuar merkezlerinden biri haline geldiğine işaret ederek, "Bugün de fuar, emsallerinden daha renkli ve daha katılımlı geçiyor. Bu, sekizinci fuarımız. Bu yılki son fuarımızı da yaptık. 200'ün üzerinde marka var. Bu yılki fuarlarımıza ziyaretçi katılımı 900 bin civarında." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Bilmez, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Aslan ve davetlilerle fuar alanını gezdi.