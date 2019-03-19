Son Dakika Haberleri: Van'da Mart Ayında Lapa Lapa Kar Yağdı

Van'da Mart Ayında Lapa Lapa Kar Yağdı

22 dakika önce

Van'da Mart ayında lapa lapa kar yağdıVAN - Van'da öğlen saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Van'da Mart Ayında Lapa Lapa Kar Yağdı, System.String[]
Van'da Mart ayında lapa lapa kar yağdı

VAN - Van'da öğlen saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Günlerdir soğuk havanın yaşandığı Van'da, aniden bastıran kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu Van'da, yağan kar yağışına şaşıran vatandaşlar, "Batıda yaz havası yaşanırken Van'da yağan kar yağışı bizleri şaşırttı. Burada artık 10 ay kış mevsimi yaşar olduk. Ama takdiri ilahi. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:24 Kaynak: İHA

Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Gün 25 Mart Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı Fethullah Gülen'in Kardeşi Salih Gülen, Saklandığı Evde Ölü Bulundu Amiriyle İlişkiye Giren Kadın Polisin İhmali 4 Yaşındaki Kız Çocuğunun Sonu Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 20:46:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Mart Ayında Lapa Lapa Kar Yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]