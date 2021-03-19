Van'da mart kapıdan baktırdı - Son Dakika

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Van'da mart kapıdan baktırdı

Kar yağışı Van'ı beyaza bürüdü

VAN - Van'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı.

Van'da hava sıcaklığının düne göre 8 derece düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde olduğu gibi kent merkezi de beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, yağmurlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacağı tahmin edildiği belirtildi. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyaran meteoroloji; ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma olaylarına karşı vatandaşın dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor

Meteorolojinden yapılan açıklamada, "Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis 2, Hakkari 8, Van 9 ve Muş'ta 8 derece olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklığının aniden düştüğünü ifade eden vatandaşlar ise geçtiğimiz yıllara oranla kar yağışının bu yıl daha az yağdığını belirterek, çiftçilerin kuraklık endişesi yaşadığını söyledi.