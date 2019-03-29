Van'da Mart Sonunda Karla Mücadele Sürüyor
57 dakika önce
VAN'da kar nedeniyle kapanan İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı 2 mahalle yolu, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu ulaşıma açıldı.
VAN'da kar nedeniyle kapanan İran
sınırındaki Başkale
ilçesine bağlı 2 mahalle yolu, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu ulaşıma açıldı.
Başkale ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için Van
Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı yol açma çalışması yürüten iş makinelerinin boyunu aştı. Tipi nedeniyle yer yer 2 metreyi bulan kar kütlelerinin bulunduğu İran sınırındaki ilçeye bağlı Koçdağı ve Erenler
mahalle yolları ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu ulaşıma açıldı.
- Van
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:30 Kaynak: DHA
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