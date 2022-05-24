VAN'DA MASAJ SALONUNA FUHUŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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VAN'DA MASAJ SALONUNA FUHUŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA

24.05.2022 11:09

VAN'da polisin masaj salonuna düzenlediği operasyonda, 'fuhşa teşvik, aracılık, yer imkanı sağlama veya zorlama' suçundan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

VAN'da polisin masaj salonuna düzenlediği operasyonda, 'fuhşa teşvik, aracılık, yer imkanı sağlama veya zorlama' suçundan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama' suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İpekyolu ilçesinde faaliyet yürüten bir masaj salonuna operasyon düzenledi, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan tutuklandı. Operasyonda ayrıca 1'i yabancı uyruklu 4 kadın yakalandı. Kadınlardan yabancı uyruklu olan sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, diğerleri de emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

VAN'DA MASAJ SALONUNA FUHUŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
VAN'DA MASAJ SALONUNA FUHUŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
VAN'DA MASAJ SALONUNA FUHUŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA

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Van'da bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı Van'da bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAN'DA MASAJ SALONUNA FUHUŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika


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