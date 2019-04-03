Van'da 'Mavi Balina' Ölüm Getirdi (3)
1 saat önce
'HERKES ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKSIN'Van'da yaşamına son veren Sevda E.'nin ailesi taziyeleri kabul ederken, abisi Haluk E., ailelerin ve okul yönetimlerinin çocuklara sahip çıkması gerektiğini söyledi.
'HERKES ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKSIN' Van
'da yaşamına son veren Sevda E.'nin ailesi taziyeleri kabul ederken, abisi Haluk E., ailelerin ve okul yönetimlerinin çocuklara sahip çıkması gerektiğini söyledi. Haluk E., "Acımı belki ifade edemem ama herkesin çocuğuna sahip çıkmasını istiyorum. Okul yönetimleri öğrencilerine sahip çıksın. Evde herhangi bir telefonu yoktu. Evde internet yoktu. Televizyon
ve annemin tuşlu telefonundan başka bir şey yok. Tuşlu telefonda ne oynayabilir ki? Sevda bize hiçbir şey fark ettirmedi. Keşke bir şeyler fark etseydik. Çocuk intihar ettikten sonra kolunda dövmeler olduğunu falan söylediler. Bizim acımız çok büyük, dilerim ki başka aileler yanmasın" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:05 Kaynak: DHA
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