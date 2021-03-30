Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü - Son Dakika

Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü

30.03.2021 12:31

Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsüSAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasına göre Van, 'orta riskli' iller arasında yer alınca maviden sarı kategoriye geçti.

Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü

SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasına göre Van, 'orta riskli' iller arasında yer alınca maviden sarı kategoriye geçti. Kentteki restoran ve kafelerde ise yeni düzenlemeyle yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul edilmeye başlandı. Vanlılar, vaka artışına üzüldüklerini belirtip, tedbirlere tam uyum gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka oranı haritasına göre, 'orta riskli' iller arasında yer alan Van, maviden sarı kategoriye geçti. Yaklaşık 1 ay önce paylaşılan risk haritasında, Türkiye'nin en iyi illeri arasında bulunan Van'daki vaka artışına, son günlerde özellikle kırmızı bölgelerden gelenler ile taziye ziyaretlerinin neden olduğu belirtildi. Yapılan yeni düzenlemeyle ise kentteki restoran ve kafelerde, yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul edilmeye başlandı.

'SARIYA DÖNÜLMESİNE ÜZÜLDÜK'

Bölge esnafından Sıtkı Cintan, Van'daki tablonun 'mavi'den 'sarı'ya dönmesine üzüldüklerini belirterek, "Kahvaltı salonu işletiyorum. Hastalıktan dolayı belli bir süre kapalı kaldık. Şu an açığım ama biraz daha kurallara dikkat etmemiz gerekir. Sonuçta insanlara hizmet ediyoruz. Belli bir süre sonra kurallara uymadıktan sonra kapalı kalındığı zaman insanlar mağdur oluyor. O yüzden biraz daha dikkat etmemiz lazım. Mekanlara, temizliğe, mesafeye uyumamız ve maske takmamız lazım. Herkesi kurallara uyumaya davet ediyorum" dedi.

'BÖYLE GİDERSE KIRMIZIYA DÖNERİZ'

Ebubekir Oğuzdeğer ise salgından dolayı sıkıntı yaşandığını dile getirip, "Kentimiz mavi olunca hepimiz rahatladık, daha güzel oldu. Maalesef aradan 15 gün geçtikten sonra biz de sarıya boyandık. Böyle giderse kırmızıya döneriz. Tabi ki öyle bir şey istemeyiz. Buna çok üzüldük. Vatandaşa da çağrıda bulunuyorum. Herkes kurallara uysun" diye konuştu.

Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü

Sağlık Bakanlığı, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber İlk ifadesinde İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı
Facebook ve Google, interneti hızlandırmak için deniz altı kablo yatırımı yapacak Facebook ve Google, interneti hızlandırmak için deniz altı kablo yatırımı yapacak         
13:49
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı         
13:28
Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek         
13:17
Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti         
12:37
Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi         
12:15
Güvercin uçurma tartışmasında kan aktı! 4 kişi yaralandı, 1 kişi canından oldu Güvercin uçurma tartışmasında kan aktı! 4 kişi yaralandı, 1 kişi canından oldu         
12:10
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor         
11:17
DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor         
11:11
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız         
10:28
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı         
09:59
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 14:09:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei