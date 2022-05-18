Van'da mayıs ayında karla mücadele mesaisi - Son Dakika
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Van'da mayıs ayında karla mücadele mesaisi

18.05.2022 16:01

Van'da mayıs ayında karla mücadele mesaisiVAN Van Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimine günler kala Gürpınar ilçesindeki 3 bin rakımlı Sıcaksu bölgesinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Van'da mayıs ayında karla mücadele mesaisi

VAN Van Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimine günler kala Gürpınar ilçesindeki 3 bin rakımlı Sıcaksu bölgesinde karla mücadele çalışması yürütüyor. Yer yer 10 metreyi bulan karda zorlu bir mesai harcayan ekipler, kapalı olan son mezra yolunu da ulaşıma açtı.

Ülke genelinde bahar havası yaşanırken, Van'ın yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede 3 bin rakımlı mezra yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezine yaklaşık 115 kilometre uzaklıktaki Sıcaksu bölgesinde kar temizleme çalışması yaptı. 3 iş makinesinin yaklaşık 1 aylık zorlu çalışma ile Sıcaksu Mahallesi'ne bağlı Tüzek, Çarlık ve Yeşildere mezra yolları ulaşıma açıldı.

Kardan dolayı kapanan son mezra yolu da açıldı

Yaklaşık 1 aydır bu bölgede karla mücadele çalışması yaptıklarını belirten İş Makinesi Operatörü Fatih Kuşman, iş makinelerinin boyundaki karda zorlukla ilerlediklerini söyledi. Kar kalınlığının yer yer yaklaşık 10 metre civarında olduğunu belirten Fatih Kuşman, "Bu mezralarda kalan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Kış aylarında burası birkaç defa ulaşıma açıldı. Ancak yoğun tipi ve çığ nedeniyle tekrar ulaşıma kapandı. 1 aydan fazladır burada zorlu bir çalışma yürütüyoruz. Sıcaksu Mahallesi'ne bağlı 3 mezra bu güzergahta yer alıyor. Son mezramız olan Tüzek mezra yolunu da açtık. Burası kardan dolayı kapalı olan son mezramızdı. Burada kar kalınlığı 8 ila 10 metre civarındadır" dedi.

"Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz"

Yollarının açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Tüzek mezrası sakinlerinden Muhammed Tuncer, "Allah razı olsun, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolumuz açtı. Kış aylarında birkaç defa açılan yolumuz yoğun kar, tipi ve çığdan dolayı tekrar kapandı. Hayvanlarımızdan dolayı burayı terk edemiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Van'da mayıs ayında karla mücadele mesaisi
Van'da mayıs ayında karla mücadele mesaisi
Van'da mayıs ayında karla mücadele mesaisi
Van'da mayıs ayında karla mücadele mesaisi

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Mayıs, kar, Van, Son Dakika

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