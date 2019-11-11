Van'da Mehmetçik 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu

VAN'da, 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası çerçevesinde, Mehmetçik öğrencilerle birlikte 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen fidan dikimi Van Jandarma Komutanlığı'ndaki askeri kışlada da yapıldı. Öğrencilerin de destek verdiği 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında, jandarma ekipleri 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu. Jandarma yetkilileri, ülke genelinde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılığını artırmak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacı bu tür faaliyetlerin sık sık yapılacağını belirtti.