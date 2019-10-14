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Van'da Mehmetçik için zafer duası

1 saat önce

Van'ın Saray ilçesinde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde Fetih suresi okundu.

Van'da Mehmetçik için zafer duası, System.String[]

Van'ın Saray ilçesinde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde Fetih suresi okundu.

Sabah namazı öncesi camilerdeki din görevlileri tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın başarı ile sonuçlanması için Fetih suresi okundu.

Okunan surenin ardından Kaymakamı Mehmet Halis Aydın ve İlçe Müftüsü Selman Coşkun'ın da katılımıyla kılınan namazda cemaat, harekata katılan askerlerin başarısı için dua etti.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Saray, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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