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Van'da meme kanseri konusunda bilinçlendirme eğitimi

7 saat önce

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Özalp İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' çerçevesinde meme kanseri konusunda bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.

Van'da meme kanseri konusunda bilinçlendirme eğitimi, System.String[]

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Özalp İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' çerçevesinde meme kanseri konusunda bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.


Özalp İlçe Halk Eğitim Merkezi ASO Müdürlüğü binasında kamu personelleri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, 250 kişiye meme kanseri konusunda bilgilendirme yapıldı. Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Onkoloji Ana Bilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Sakin tarafından erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla meme kanserinde ulusal standartlar ve kendi kendine meme muayenesi konuları hakkında bilgiler verdi. Dr. Sakin; meme kanseri, meme kanserinin nasıl oluştuğu, türü, nedenleri ve kanser belirtileri hakkında bilgi vererek, kadınlarda en çok görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirtti.


Sakin, erken teşhis için mutlaka düzenli kontrol yaptırılması gerektiğine dikkat çekerek, erken tanının önemine vurgu yaptı.


Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda ise, katılımcılarla bir araya gelerek meme kanserinin belirtileri, korunma yolları ve erken tanı için yapılan taramalar hakkında bilgiler verdi. Halkı bilgilendirmek amacıyla eğitimler verdiklerini ifade eden Soğanda, "Kadınlar her ay kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır. Bu muayene sırasında ele gelen bir kitle olursa mutlaka doktora başvurulmalıdır. 40-69 yaş arası kadınlar 2 yılda bir mamografi çektirmeli ve bu taramalar ücretsiz yapılmaktadır. Bunun yanı sıra bir memenin diğerinden büyük olması veya diğerinden farklı şekilde olması durumunda da kişi mutlaka doktora ya da KETEM'e başvurmalıdır" dedi. - VAN

Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:49 Kaynak: İHA
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