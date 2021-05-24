Van'da "Mera Yaz Okulu Eğitimi" başladı - Son Dakika

Van'da "Mera Yaz Okulu Eğitimi" başladı

24.05.2021 14:52
Van'da

Van'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığınca 9 ilin Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine yönelik "Mera Yaz Okulu Eğitimi" programı düzenlendi.

Van'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığınca 9 ilin Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine yönelik "Mera Yaz Okulu Eğitimi" programı düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Van'ın küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk, mera varlığı bakımından ise ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Kentteki bu potansiyelin farkında olunduklarını belirten Canpolat, mera ve otlakların korunması, hayvancılığın artırılması için bazı projeler geliştirdiklerini aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce kırsal bölgelere dönüşlerin başladığını ifade eden Canpolat, şöyle konuştu:

"Salgınla birlikte bu dönüşün hızlandığını gözlemleyebiliyoruz. Ekilen ve dikilen alanlara, hayvancılık projelerine gösterilen ilgiden bunu görebiliyorsunuz. İnsanlar büyük şehirleri bir tatil, bir dinlenme yeri olarak görüyor artık. Bu süreci fırsata çevirmemiz lazım. Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalarda, hayvancılıkla iştigal ettiğini belgeleyen çiftçilerimizi muaf tuttuk. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve devlet büyüklerimizin özellikle bu dönemde tarım ve hayvancılığa ne kadar önem verdiğini, bunun ülkemizin kalkınması için ne kadar önemli olduğunu gördük. Bizler çiftçilerimizin her anlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. İlimizde 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi devam ediyor. Vatandaşlarımıza şartlar dahilinde projeden faydalanmaları için yardımcı oluyoruz."

"Van'ın tarımsal üretim değeri yıllık 5.95 milyar lira"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ise Türkiye'nin sahip olduğu büyük tarım alanları sayesinde bugün dünya tarımında önemli bir konumda olduğunu vurguladı.

Küçükbaş hayvan varlığının yüzde 7'sini, korunga üretiminin yüzde 21'ini, yonca üretiminin yüzde 8'ini, ceviz üretiminin yüzde 2.5'ini, iç su avcılığının üçte birini, arı varlığının yaklaşık yüzde 2'sini ve sığır varlığının yüzde 1,5'ni Van'ın karşıladığını ifade eden Görentaş, şunları belirtti:

"Van'ın tarımsal üretim değeri yıllık 5.95 milyar lira. İlimiz 1 milyon 239 bin 289 mera alanıyla Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. Hayvan otlatılan ve otu biçilerek değerlendirilen alanlar yeryüzünün yüzde 57'ini kapsamasına rağmen dünya üzerinde mevcut mera alanlarının yaklaşık yüzde 11'i ekonomik anlamda kullanılmaktadır. Ülkemiz çayır ve meraları, olumsuz çevre şartları ve bilinçsiz kullanım faktörlerine bağlı olarak çoğunlukla özgün bitki örtülerini çeşitli seviyelerde kaybederek daha düşük kalitede ve daha az miktarda kaba yem üretir duruma gelmiştir." şeklinde konuştu.

Çayır Mera Yem Bitkileri Daire Başkanı Davut Özgür ise meraların, yaylakların ve kışlakların ülke hayvancılığına katkı sağladığını ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızca Mera Kanunun yayınlandığı günden bu yana 13 milyon hektarın tespiti, 9.5 milyon hektarın tahdidi, 6.5 milyon hektarın tahsisi yapıldı. Cumhurbaşkanımız tarafından sonuç bildirgesi açıklanan 3. Tarım Şurası Kararları gereğince 2021 yılı mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit çalışmalarının tamamlanması programlandı. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Altı gün sürecek eğitime Van, Ardahan, Ağrı, Kars, Muş, Bitlis, Hakkari, Artvin ve Iğdır Tarım ve Orman müdürlüklerinden görevliler katıldı.

Van'da Mera Yaz Okulu Eğitimi başladı
Van'da Mera Yaz Okulu Eğitimi başladı
Van'da Mera Yaz Okulu Eğitimi başladı
Van'da Mera Yaz Okulu Eğitimi başladı
Van'da Mera Yaz Okulu Eğitimi başladı

Türkiye, Tarım, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 'Mera Yaz Okulu Eğitimi' başladı - Son Dakika


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