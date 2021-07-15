Van'da meşaleli 15 Temmuz yürüyüşü - Son Dakika

Van'da meşaleli 15 Temmuz yürüyüşü

VAN - Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün milli iradeye el koyma girişiminin yıldönümünde Vanlılar meydanlarda buluştu. Türkiye'nin 81 ilinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler anılırken, 15 Temmuz destanı ise hafızalarda taze tutuluyor.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen meşaleli yürüyüş, Hal Kavşağı'nda çok sayıda kişinin bir araya gelmesiyle başladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de katıldığı ve kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nden devam eden 'Demokrasi ve Mili Birlik Yürüyüşü', Beşyol Kavşağı'nda son buldu.

Yürüyüşün ardından Beşyol Kavşağı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik kapsamında yapılan etkinliklere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Ak Parti Van Millet Vekili İrfan Kartal, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gençlik Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Kurum ve Kuruluş amirlerinin yanı sıra STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.