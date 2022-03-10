Van'da meslek tanıtım günleri etkinliği - Son Dakika

Van'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde meslek tanıtım günleri etkinliği düzenlendi.
İpekyolu ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe katılan İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali Aslan, meslek tanıtım günleri etkinliğinden 2015 yılından bu yana yaklaşık 150 bin kişinin yararlandığını söyledi.
Üniversite tercihleri öncesinde öğrencilere yardımcı olmayı amaçladıklarını belirten Aslan, "Yanlış meslek seçiminin olumsuz etkilerini önlemek, kariyer yolunda gençlerimizi yalnız bırakmamak istiyoruz. Etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını umar, tüm katılımcılara ve paydaşlara teşekkür ederim." dedi.
Programa, İŞKUR Şube Müdürü Hanife Beyaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Nazım Bakkal, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Çinuçen Okat, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Kaynak: AA
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