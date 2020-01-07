Van'da metruk binada 84 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da metruk binada 84 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'da metruk binada 84 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde metruk bir binada yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan, Somali ve Bangladeş uyruklu 84 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da metruk binada 84 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde metruk bir binada yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan, Somali ve Bangladeş uyruklu 84 kaçak göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında dün merkez İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda metruk binada yapılan aramada, 57 Afganistan, 16 Pakistan, 3 Somali ve 8 Bangladeş uyruklu 84 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak yollarla yurda girdikleri belirlenen kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri belirtilirken, insan kaçakçılığı yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalar ise sürüyor.


Afganistan, Karşıyaka, Pakistan, İpekyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:15 Kaynak: DHA
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