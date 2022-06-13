Van'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerde çatlaklar oluştu

AFAD verilerine göre, merkez üssü Muradiye'nin Kuşçu Mahallesinde saat 21: 35 sıralarında derinliği 18.62 kilometre olan 5.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydetti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Van'da muhtarlarla irtabata geçen ekipler herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bilgisine ulaştı. Ancak, depremin merkez üssü Tuşba ilçesinin kırsal Ermişler Mahallesine bir ekip sevk edildiği ifade edildi.

EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları kapsamında İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Aslanbay, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte merkez üssü Kuşçu Mahallesi ve civar mahallelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Yapılan incelemelerde evlerde çatlaklar oluştuğu, 1 evin ağır hasarlı olduğunu görüldü.

BAKAN KOCA: CAN KAYBI VEYA YARALI YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Saat 21.35'te Van Tuşba'da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." ifadelerine yer verdi.