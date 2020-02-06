Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit jandarma uzman onbaşı tarkan karaca eskişehir'de son... - Son Dakika

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Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit jandarma uzman onbaşı tarkan karaca eskişehir'de son...
6 saat önce
Van'da meydana gelen çığ felaketinde Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı. Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:14 Kaynak: DHA
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