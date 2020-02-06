Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit jandarma uzman onbaşı tarkan karaca eskişehir'de son... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit jandarma uzman onbaşı tarkan karaca eskişehir'de son... - Son Dakika

Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit jandarma uzman onbaşı tarkan karaca eskişehir'de son...

6 saat önce

Van'da meydana gelen çığ felaketinde Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı.

ESKİŞEHİR- Van'da meydana gelen çığ felaketinde Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı

Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit jandarma uzman onbaşı tarkan karaca eskişehir'de son...

Eskişehir, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit annesinin sözleri yürek yaktı: Sen beyaz karlar altında damat mı oldun annem
Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı

Son Dakika Haberleri
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 00:06:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit jandarma uzman onbaşı tarkan karaca eskişehir'de son... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]