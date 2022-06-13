Van'da meydana gelen depreme markette yakalandılar! İşte o insanların kaçış anları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tuşba'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, " Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
5 büyüklüğündeki deprem anı Erciş ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında market çalışanları ve müşteriler iş yerinden koşarak ayrıldı.
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