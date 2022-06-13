Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ), Tuşba 'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, " Van 'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Van'da meydana gelen depreme markette yakalandılar! İşte o insanların kaçış anları - Son Dakika

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