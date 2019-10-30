Son Dakika Haberleri: Van'da meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Van'da meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Van'da meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

46 dakika önce

Van'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Van'da meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı, System.String[]

Van'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Van- Hakkari kara yolunun Güzelde mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 30 AAB 321 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 07 AEZ 433 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi, minibüs de takla attı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları çıkardı.

Kazada Tahsin ve Zerrin Karakoç ile Hazal Turan hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslara kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

Hakkari, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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