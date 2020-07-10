Van'da meydana gelen sel, tren yolu ve tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

Van'da meydana gelen sel, tren yolu ve tarım arazilerine zarar verdi

Van'da meydana gelen sel, tren yolu ve tarım arazilerine zarar verdi Van'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel Özalp kara yoluna, tren raylarına ve tarım arazilerine zarar verdi.

Van'da meydana gelen sel, tren yolu ve tarım arazilerine zarar verdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu

VAN - Van'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel Özalp kara yoluna, tren raylarına ve tarım arazilerine zarar verdi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilmişti. Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle İpekyolu ile Özalp ilçeleri sınırında sel meydana geldi. Van-Özalp kara yolu da sel nedeniyle bir süre kapandı. Sel sularının durması üzerine iş makineleri tarafından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Tren ulaşımına da zarar veren sel, işçilerin uzun uğraşı sonrası raylarda biriken atıklar temizlenebildi.

Üç koldan gelen selin tarım arazilerine büyük zarar verdiğini ifade eden vatandaşlar, zararın karşılanması için yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

İtfaiye ekipleri bölgede çalışma yaptı

İpekyolu ilçesine bağlı Gövelek Mahallesi'ndeki sel baskınına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu ile Tuşba grup amirliğinden ekipler de gerekli güvenlik önlemlerini alarak bölgede çalışma yürüttü.

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da meydana gelen sel, tren yolu ve tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:42 Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu 00:19 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır 23:55 Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:35 Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 22:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:20 Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
00:42
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
00:19
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
23:55
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
23:35
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 00:47:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da meydana gelen sel, tren yolu ve tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]