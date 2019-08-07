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Van'da mezarlıkta yangın

1 saat önce

Van'ın Saray ilçesinde, mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Van'da mezarlıkta yangın, System.String[]
Van'ın Saray ilçesinde, mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Bakışık Mahallesi'ndeki mezarlıkta, elektrik trafosundan çıkan kıvılcımlar, çevredeki kuru otların tutuşmasına neden oldu.
Çıkan yangının kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kontrol aldı.
İtfaiye, Saray, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:23 Kaynak: AA
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