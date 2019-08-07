Van'da mezarlıkta yangın
1 saat önce
Van'ın Saray ilçesinde, mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Van Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:23 Kaynak: AA
'ın Saray
ilçesinde, mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Bakışık Mahallesi'ndeki mezarlıkta, elektrik trafosundan çıkan kıvılcımlar, çevredeki kuru otların tutuşmasına neden oldu.
Çıkan yangının kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kontrol aldı.
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