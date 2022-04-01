Van'da MHP İl Başkanı Güngöralp'tan esnaf ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da MHP İl Başkanı Güngöralp'tan esnaf ziyareti

01.04.2022 09:36
Van'da MHP İl Başkanı Güngöralp'tan esnaf ziyareti

Van'da MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, Çatak ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Van'da MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, Çatak ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Esnafın sıkıntılarını dinleyen Güngöralp, her zaman onların yanında olduklarını söyledi.

Vatandaşın taleplerini gerekli mercilere ileteceklerini belirten Güngöralp, şunları kaydetti:

"Bizler esnafımızın tercümanı, vatandaşın umut ışığı, herkesin ortak refleks ve paydasıyız. Milliyetçi Hareket Partisi her daim güçlü kadrolarıyla göreve hazırdır. Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez. Partimiz ilkeli bir partidir. Tüm gayret ve faaliyetlerinin temelinde ülke çıkarları vardır. İşte bu anlayış içerisinde bugün il ve ilçe yönetimleri üzerine düşen görevi esnaf ziyaretleri yaparak yerine getirmiştir. Esnafımızın derdini dinledik, sıkıntılarını öğrendik. MHP, üzerine düşeni yapacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın."

YORUMLAR
500
Başkan Berge'den 'yerel esnaftan alışveriş yapın' çağrısı Başkan Berge'den 'yerel esnaftan alışveriş yapın' çağrısı MHP'den esnaf ziyaretleri MHP'den esnaf ziyaretleri

Milliyetçi Hareket Partisi, Salih Güngöralp, Esnaf, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da MHP İl Başkanı Güngöralp'tan esnaf ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
09:33 Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel yurtdışına kaçtı iddiası
09:30 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı affedebildi mi?
09:26 Gaziantep'te lokantada patlama! Ortalık savaş alanına döndü
09:02 Zelenski hain olduğu gerekçesiyle 2 Ukraynalı generalin rütbesini söktü, isimlerini açıkladı
09:01 Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı: Örgütü onlar aracılığıyla yönetiyor
08:58 Ukrayna Bakanı Aleksey Reznikov, İstanbul'daki müzakereler hakkında konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olmaktan büyük gurur duyuyorum
08:53 İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar
08:34 İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli gözaltına alınanlar arasında
08:31 KDV indirimi bugün başlıyor: 81 ilde etiketler değişecek
08:24 Provokasyon: Aşırı sağcı Pegida örgütü iftar saati Hollanda'daki camilerin önünde domuz pişirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 09:43:52. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da MHP İl Başkanı Güngöralp'tan esnaf ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement