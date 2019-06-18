Van'da minibüs geçişi sırasında patlama: 4 korucu yaralı (2)
55 dakika önce
VAN'ın Gevaş ilçesinde görevden dönen güvenlik korucularının içerisinde bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:29 Kaynak: DHA
VAN'ın Gevaş
ilçesinde görevden dönen güvenlik korucularının içerisinde bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK
'lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Yaralanan 4 güvenlik korucusu hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Gevaş İlçesi Elmalı
ile Pınarbaşı mahalleleri arasındaki boş arazide meydana geldi. Arazide ateş yakıldığını gören güvenlik korucuları minibüsle, bölgeye giderek yakılan ateşi söndürdü. Ateşi söndürdükten sonra dönüşe geçen güvenlik korucularının içinde bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Yaralanan 4 güvenlik korucusu, Van
Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı.
- Van
Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 2 günde 78'e ulaştı
Zerrin Özer'in yeni evlendiği eşinin Adnan Oktar'ın kedicikleriyle fotoğrafı ortaya çıktı
Son dakika! Halkbank, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü kullanıma sundu
Bakanlık 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldı