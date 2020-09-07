Bu sırada olay yerinden geçen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış yaralıyla ilgilendi.

Kazada bir kişi ambulansla Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Van-Gürpınar yolu Çavuştepe mevkisinde Resul Alaş yönetimindeki 65 KA 729 plakalı minibüs ile karşı yöne geçmek isteyen, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen kamyonet çarpıştı.

Van 'ın Gürpınar ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Van'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı

Vedat Muriqi, 20.3 milyon euro karşılığında Lazio'ya gidiyor

Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı

Altay ile anılan Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e imza attı

RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı