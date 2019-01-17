Van'da Minibüs ve Otobüs Duraklarına Sıkı Denetim

Van Büyükşehir Belediyesi, otobüs ve minibüs duraklarındaki denetimlerini arttırdı.

Van Büyükşehir Belediyesi, otobüs ve minibüs duraklarındaki denetimlerini arttırdı.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ve Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu ve beraberindeki Kara Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İskele, İstasyon, Kampüs ve Beyüzümü minibüslerinin depolama alanlarında denetim yaptı. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen çalışmada, minibüs ve otobüslerin durağa giriş-çıkış saatleri, duraklarda yolcu alımları ve duraklar denetlendi. Durak çevresinde yaşayan vatandaşların, minibüsçülerin gereksiz korna çalmaları yönündeki şikayeti üzerine de durak sorumluları ve şoförleri uyaran Tamer, denetimlerin devam edeceğini kaydetti. - VAN

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