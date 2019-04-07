Van'da, Minibüslerde 67 Kaçak Göçmen Yakalandı
57 dakika önce
VAN'ın Muradiye ilçesinde, devriye görevindeki jandarma ekipleri, 2 minibüste Afganistan uyruklu 67 kaçak göçmeni yakaladı.
VAN'ın Muradiye
ilçesinde, devriye görevindeki jandarma ekipleri, 2 minibüste Afganistan
uyruklu 67 kaçak göçmeni yakaladı.
Muradiye Alpaslan Jandarma
Karakol Komutanlığı ile Erciş Merkez
Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi yakınlarında, yol kontrol noktasına gelmeden kaçak göçmenleri indirerek, kaçmaya çalışan 04 D 5633 plakalı minibüsün sürücüsünü takibe aldı. Yapılan takip sonucu sürücü durdurulurken, yol kenarında indirilen Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen de yakalandı. Yine kaçak göçmenlerin taşındığı 65 AAH 276 plakalı minibüsün sürücüsü de aynı bölgede yapılan takip sonucu durduruldu. Bu araçta ise 28 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan minibüs sürücülerine, idari para cezası kesildi. Yakalanan ve yiyecek verilen 67 Afgan kaçak ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:46 Kaynak: DHA
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