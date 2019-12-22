Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildiVan'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste, narkotik köpeği 'Oscar' ile yaptığı aramada üst tavan döşemelerine zulalanmış 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi.

Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste, narkotik köpeği 'Oscar' ile yaptığı aramada üst tavan döşemelerine zulalanmış 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurdu. Narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan detaylı aramada minibüsün üst tavan döşemelerine zulalanmış 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak
Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu Lastiği patlayan hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı Boğaz'da şaşırtan görüntüler! Vatandaş telefonuna sarıldı, anı ölümsüzleştirdi

Son Dakika Haberleri
18:09 İki günde 160 bin TL toplandı, Nurettin protezine kavuştu - Son Dakika
18:08 Hakkari kayak merkezi kayak tutkunlarını ağırlamaya hazır - Son Dakika
18:07 'Jandarma' yalanıyla dolandırıcılığa 2 tutuklama - Son Dakika
18:06 İHH'den İdlib'de göç yolundaki ailelere acil yardım paketi - Son Dakika
18:06 CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'nda Celal Abbas Aslan dönemi - Son Dakika
17:13 Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Son Dakika
16:49 Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 18:16:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]