Van'da Minibüste 50 Kilo Eroin Ele Geçirildi
25 dakika önce
Van'da minibüste 50 kilo eroin ele geçirildiVan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 50 kilo 930 gram eroin bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.
Van
'da minibüste 50 kilo eroin ele geçirildi Van Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 50 kilo 930 gram eroin bulundu, 1 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İpekyolu
Caddesi üzerinde ilerleyen minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Minibüste narkotik köpeği 'Alfa' ile arama yapıldı. Aramada, şoför mahallinin yanındaki yolcu koltuğunun altı ile kapı arasına gizlenmiş 100 paket içinde 50 kilo 930 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı. Polis
, geniş çaplı soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:17 Kaynak: DHA
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