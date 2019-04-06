Son Dakika Haberleri: Van'da Minibüste 50 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Van'da Minibüste 50 Kilo Eroin Ele Geçirildi

25 dakika önce

Van'da minibüste 50 kilo eroin ele geçirildiVan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 50 kilo 930 gram eroin bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Van'da Minibüste 50 Kilo Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Van'da minibüste 50 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 50 kilo 930 gram eroin bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu Caddesi üzerinde ilerleyen minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Minibüste narkotik köpeği 'Alfa' ile arama yapıldı. Aramada, şoför mahallinin yanındaki yolcu koltuğunun altı ile kapı arasına gizlenmiş 100 paket içinde 50 kilo 930 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı. Polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:17 Kaynak: DHA

Narkotik, Van Emniyet Müdürlüğü, Van, Güncel
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