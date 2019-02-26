Son Dakika Haberleri: Van'da Minibüste 9 Kilo 226 Gram Eroin Ele Geçirildi

Van'da Minibüste 9 Kilo 226 Gram Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

VAN'ın Başkale ilçesinde bir minibüste narkotip köpeği 'İmla' ile yapılan aramada, gizli bölmelere gizlenmiş 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi.

Van'da Minibüste 9 Kilo 226 Gram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
VAN'ın Başkale ilçesinde bir minibüste narkotip köpeği 'İmla' ile yapılan aramada, gizli bölmelere gizlenmiş 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinden Van kent merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Van-Başkale karayolu üzerindeki Bebleşin jandarma kontrol noktasında önlem aldı. Durdurulan minibüste narkotik köpeği 'İmla' ile arama yapıldı. Aramalarda, İmla'nın tepki verdiği bölüme yapılan gizli bölmede 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:40 Kaynak: DHA

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