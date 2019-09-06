Son Dakika Haberleri: Van'da minibüsün tavanında kaçak sigara ele geçirildi
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Van'da minibüsün tavanında kaçak sigara ele geçirildi

2 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde minibüsün tavanına gizlenmiş 15 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da minibüsün tavanında kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde minibüsün tavanına gizlenmiş 15 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van- Hakkari kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Aramada, minibüsün tavanına zulalanmış 15 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü İ.A. ile minibüsteki R.Ş. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gürpınar, Hakkari, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:26 Kaynak: AA
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