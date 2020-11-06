Van'da minik öğrencilerden, İzmir'deki depremzedelere yardım - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesinde Belediye bünyesinde faaliyet gösteren 'Çocuk Akademisi'nde eğitim gören 24 öğrenci, kumbaralarında biriktirdikleri 876 TL'yi, İzmir'deki depremzedelere gönderilmek üzere Türk Kızılay Van Şubesi yetkililerine teslim etti.

Türk Kızılay tarafından "Türkiye İzmir için tek yürek" sloganı ile yurt genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir destek de, Van'ın Başkale Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Akademisi'nin minik öğrencilerinden geldi. Akademide eğitim gören 24 öğrenci, kumbaralarında biriktirdikleri 876 TL'yi İzmir'deki depremzedelere gönderilmek üzere Türk Kızılayı Van Şubesi yetkililerine teslim etti. Minik öğrencilere, öğretmenleri ve bazı velililer de eşlik etti.

Çocuk Akademisi öğretmenlerinden Zeynep Budak, Kızılay tarafından düzenlenen kampanya kapsamında, minik öğrencilerinin kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını İzmir'deki depremzedelere bağışladıklarını belirterek, "Biz de öğrencilerimizin biriktirdiği bu paraları, İzmir'deki depremzedelere bağış olarak gönderdik. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" dedi. Akademide eğitim gören 5 yaşındaki Esma Koç da İzmir'deki depremzedelere çok üzüldüklerini ifade ederek" Deprem için kumbarada para biriktirdik. İzmir'deki çocuklara yardım etmeyi düşündük. Bu yardımları da Türk Kızılay'ına teslim ettik" diye konuştu. Kızılay Van Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin de, miniklerin yapmış olduğu anlamlı yardımı İzmir'deki depremzedelere ulaştıracaklarını söyleyerek "23 Şubat'ta yaşanan Başkale depreminde biz buradaydık. Burada depremzedelere giyinme, yemek ve barınma yardımlarında bulunmuştuk. Çocuklarımız da bizleri unutmamışlar. Bize burada bağış toplamışlar. İzmir'de depremde mağdur olan insanlarımıza ulaştırmamız için bize emanet ettiler. Biz de emanetlerini aldık. En doğru şekilde yerine ulaştıracağız. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.