Van'da miniklerin yüzme yarışması heyecanı - Son Dakika

Van'da miniklerin yüzme yarışması heyecanı

Van'daki olimpik yüzme havuzunda, 173 minik kız ve erkeğin katıldığı yüzme yarışları, heyecanlı ve renkli geçti. 4 kategoride düzenlenen yarışlarda tribünlerdeki aileler daha çok heyecan yaşadı.

Van Gençlik Spor Müdürlüğü'nce, yaz mevsimi boyunca çeşitli okullarda okuyan yaklaşık 2 bin öğrenciye yüzme eğitimi verildi. Ulusal ve uluslararası yarışların yapılabileceği standartlardaki olimpik yüzme havuzundaki eğitimler, 4 yüzme antrenörü tarafından verildi. Eğitimlerle geleceğin yüzücüleri yetiştirilirken, yüzmeyi öğrenen 06-10 yaş grubu arası 173 minik sporcu, olimpik yüzme havuzunda düzenlenen 'Tecrübesizler Yüzme' yarışmasına katıldı. 13 hakemin görev yaptığı yarışmada, minik yüzücüler 50 metre uzunluğundaki havuzda birincilik için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Yüzücüler dereceye girebilmek için ter dökerken, aileleri de tribünlerde tezahürat yapıp destek verdi.

GELECEĞİN SPORCULARINI YETİŞTİRİYORUZ

Gençlik Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, olimpik yüzme havuzunda geleceğin sporcuları yetiştirildiğini belirterek, Bu yarışmaya çocuklarımız büyük ilgi gösterdi. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü yarışmamız tecrübesizler yarışı. 06-10 yaş grubu arasındaki çocuklarımıza yönelik bir yarışma. Bununla bir alt yapı oluşturmaya, burada yetenekli çocukları seçmeye çalışıyoruz. Olimpik yüzme havuzundaki yarışmaya 173 kız ve erkek sporcu 4 ayrı kategoride katıldı. Bundan sonraki yarışmamızı da 11 yaş üstü çocuklara yönelik yarışmalar yapacağız. Bu arada sayın Cumhurbaşkanımızın 100 günlük eylem planında hedef koymuş olduğu ve sayın bakanlığımızın da talimatlarıyla yürütmüş olduğumuz 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında ilimiz genelinde bir yıl içerisinde yaklaşık 7 bin çocuğumuza yüzme eğitimleri vermeyi hedefliyoruz. İlçelerimizden bile çocuklarımızı buraya taşıyarak yüzme eğitimleri veriyoruz dedi.

İnanç, Van'da ulusal ve uluslararası yarışmalarda sporcunun çıkması için çabaladıklarını ifade ederek, Yüzme çok zor bir branş. Van olarak yüzmede birkaç yıllık bir geçmişimiz var. Bölge derecelerimiz var. Hedefimiz, Türkiye şampiyonluğu ve daha sonra da ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil etmek. Amacımız milli takıma sporcu kazandırmak. Yüzmede sporculuk dönemi sona erenler, yaşı biraz daha ilerleyen arkadaşlarımız antrenör ve cankurtaran gençlerimiz de var. Yüzme antrenörleri ve cankurtaranlar hepsi bu havuzda eğitim görerek burada yetişen gençler. Bu da bizi mutlu ediyor diye konuştu.

AMACIMIZ, MİLLİ SPORCU YETİŞTİRMEK

Yüzme antrenörü Şeyda Görücü ise, Van'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Tecrübesizler' yarışmasına minik çocukların büyük ilgi gösterdiğini kaydederek, Olimpik yüzme havuzunda 4 antrenör görev yapıyoruz. Amacımız çocukları Türkiye Şampiyonasında yüzdürüp milli takıma kazandırmak. Veli, antrenör ve sporcularımız çok çok heyecanlılar. İlk kez bu yarışmaya giren çocuklarımız yüzüyor. Burada tecrübe kazanınca çocuklar, İl birinciliği yarışmalarına da girdiklerinde daha iyi sonuçlar elde ediyor. Batı illerinde bu tür yarışmalar çok yapılıyor. Ama Doğu illerinde çok az yapılıyor. Biz de böyle bir yarışmayla çocukları yüzmeye teşvik etmek istedik. Yarışmaya katılan çocuklar kadar, biz antrenör ve veliler de çok heyecanlıyızö ifadelerini kullandı.

Havuzda yarışan minik sporcular da ilk kez katıldıkları yarışmada çok heyecanlandıklarını belirtti.