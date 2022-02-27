Van'da Miraç Kandili ihya edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da Miraç Kandili ihya edildi

27.02.2022 22:19

Van'da Miraç Kandili ihya edildi Van'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Van'da Miraç Kandili ihya edildi

VAN - Van'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi ve buradan da 'huzur-u ilahiye' yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da dua ve ibadetle idrak edildi. Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi.

Miraç Kandili'nin öneminden bahseden Hazreti Ömer Camii İmamı Mehmet Emin Akan, bu gece Kur'an mucizesinden sonra en büyük mucize olan isra ve miraç mucizesinin gerçekleştiğini söyledi. Akan, bu gecede bütün Müslümanların camilere akın ederek dua ettiğini kaydetti.

Van'da Miraç Kandili ihya edildi
Van'da Miraç Kandili ihya edildi
Van'da Miraç Kandili ihya edildi

YORUMLAR
500
İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi Miraç Kandili dualarla idrak edildi Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili, Aksa, dua, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da Miraç Kandili ihya edildi - Son Dakika


Son Dakika
21:45 Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımı olay oldu! Tepkiler sonrası kısa sürede kaldırdı
21:07 Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti
21:00 Türk SİHA'larına övgü dolu sözler! Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Rus tanklarını durdurabilen çok ciddi silahlar
20:40 Beyaz Saray ve NATO Rusya'nın caydırıcı kuvvetler kararını "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirdi
20:26 "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna Ekrem İmamoğlu yanıt verdi: Zor soru bak
20:23 Erzurumlu futbolcu "Savaşa hayır" yazılı tişörtü giymeyi reddetti! Sosyal medyada tepkiler büyüyor
19:54 Rusya'ya yeni yaptırımlar geldi! Avrupa Birliği hava sahasını Rus uçaklarına kapatılacak
19:41 Rusya Ukrayna arasındaki müzakere tartışmasına Zelenski'den ilk yorum: Toplantıda bir sonuca varılacağına gerçekten inanmıyorum
19:36 Türkiye'de bugün vaka sayısı 49 bin 792 kişi, ölü sayısı ise 206 kişi
19:33 Sezonun en güzel golleri arasında gösterildi! Gedson Fernandes fileleri havalandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 22:26:16. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Miraç Kandili ihya edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement