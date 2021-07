Mobil ekipler aşı seferberliğiyle vaka artışlarını önlemeye çalışıyor - Son Dakika

YILMAZ KAZANDIOĞLU - Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre aşılama oranının en düşük, vaka artışlarının da en yüksek olduğu illerden Van'da, kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan mobil ekipler, herkesin aşı olması için çaba gösteriyor.

Ülke genelinde toplumsal bağışıklığın sağlanması için kentteki hastaneler ve aile sağlık merkezlerinin yanı sıra birçok noktada kurulan çadırlarda aşı yapan ekipler, aynı zamanda en ücra yerlere de giderek aşı hizmetini insanların ayağına kadar götürüyor.

Saray ilçesinde de İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hasret Çakıl, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayvaz Yeler, hemşireler Ahmet Cemal Alparslan ve Şule Demir, ilçeye 35 kilometre mesafedeki Turan Mahallesi'ne giderek aşı çalışmalarına katıldı.

Sarp dağların arasından 1,5 saatlik zorlu yolculuğun ardından mahalleye ulaşan Çakıl, Yeler ve beraberindekiler, tarladaki işleri ve hayvanların bakımı nedeniyle aşılama merkezlerine gidemeyen mahalle sakinlerini aşıladı.

Mahallede aşı yaptırmak istemeyenler birebir görüşerek ön yargılarını kırmaya çalışan sağlık çalışanları, "Kısırlık yapıyor" diyerek aşı olmayı kabul etmeyen çoban Adem Aras ile iğneden korkan Nebahat Işıkdemir'i yarım saatte ikna etti. Ekipler Aras ve Işıkdemir'in aşılarını yaptı.

"Hastanelerdeki doluluk en ciddi rakamlara ulaştı"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte son zamanlarda vaka sayılarında artışın yaşandığını ve hastanedeki doluluk oranının en ciddi rakamlarına ulaştığını söyledi.

Kentte aşılama oranının yüzde 50'ye ulaştığını belirten Bilmez, salgın sürecinde her zaman en iyi durumdaki iller arasında yer alan Van'da bu tablonun değiştiğini aktardı.

Hem vaka sayısı hem de yatak doluluk oranında en iyi iller arasında olmanın faydalarını gördüklerini anlatan Bilmez şunları kaydetti:

"Maalesef sıra aşılamaya geldiğinde en kötü illerden biri olduk. Son zamanlarda vaka sayımızda ciddi bir artış var. Hastanedeki doluluk oranımız da son yılın en ciddi rakamlarına ulaştı. Şu an evlerde takip etiğimiz 2 bin 500'ün üzerinde hasta var. Hastanede 200 civarında hastamızı takip ediyoruz. Entübe olan hastalarımız var. Onun için Van halkı mutlaka aşı olmalı. Seyyar aşı ekiplerimiz her parkta, her sokakta ve her köyde bulunuyor. Aşı oranımızı çok kısa sürede yüzde 70'in üzerine çıkarmamız lazım. Çünkü esnafımız zor durumda. Sağlık çalışanlarımız 2 yıldır gece gündüz çalışıyor. Hem sağlık çalışanlarına olan saygımız için hem esnafımızın yaşadığı bu zor dönemi bir an önce geride bırakması için hem de kendi sağlığımız için aşı olmalıyız. Van'ı tekrar en iyi duruma getirmek için Van halkını aşı olmaya davet ediyorum."

Beklenen oranlara ulaşmamaları durumunda bazı kısıtlamalar getirmek zorunda kalabilecekleri uyarısında bulunan Bilmez, "İnşallah o kısıtlamalara gerek kalmadan Van halkı tekrar aşıya yönelecektir. Günlük ortalama 25 bin aşı imkanımız var. Ama 10 bini zor buluyoruz." dedi.

"Aşıya karşı bazı ön yargılar var"

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hasret Çakıl ise kırsal bölgelere giderek ikna ettikleri vatandaşlara Kovid-19 aşısı yaptıklarını belirtti.

Vaka artışlarının önüne geçmek için çalışmalarını özveriyle sürdürdüklerini vurgulayan Çakıl, "Aşılamanın başladığı ilk günden bu yana kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızın aşılarını yapıyoruz. Halk arasında aşıya karşı bazı ön yargılar var. Bunu kırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın evlerine giderek onları aşı olmaya ikna ediyoruz. Tarladaki işleri ve hayvanların bakımı nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuramayan vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Kafe ve kahvehanelere giderek aşılama çalışması yapıyoruz. Kiminle karşılaşırsak, aşı olup olmadığını soruyoruz." diye konuştu.

"Kovid-19 salgınının aşıyla biteceğine inanıyoruz"

Başhekim Yeler de Kovid-19 salgınını önlemek ve toplumsal bağışıklığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla aşı uygulamalarının devam ettiğini aktardı.

Vaka sayılarının azalması ve aşılanan kişi sayısının artırılması için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Yeler şöyle konuştu:

" Türkiye'de ve ilimizde bu salgının bitmesi, ölümlerin azalması için aşılanma oranının belli bir oranın üstüne çıkması lazım. Kovid-19 salgınının aşıyla biteceğine inanıyoruz. İlimizde aşı oranı düşük olduğu için hastane olarak aile hekimlerimize ve toplum sağlık merkezlerimize destek olmak amacıyla gönüllü olarak sahaya çıktık. Yağmur, çamur demeden tüm köyleri tek tek geziyoruz. Gittiğimiz yerleşim yerlerinde yüzlerce kişiyi ikna ederek aşı olmalarını sağlıyoruz. Özellikle sosyal medyada çok kirli ve yanlış bilgiler var. Vatandaşlarımız bu yüzden korkuyor, aşı olmak istemiyor. Sahada gençlerin aşıya karşı biraz daha dirençli olduğunu, yaşlıların bu konuda daha duyarlı ve daha aklıselim davrandıklarını görüyoruz. Tek sıkıntı sosyal medyadaki yanlış bilgiler ve paylaşımalardır. Bunların yanlış olduğunu gençlere anlattığımızda sorun kalmıyor."

"Aşının kısırlık yapmadığını öğrendim"

Başhekim Yeler'in aşı olmaya ikna ettiği Adem Aras, aşı konusundaki tereddütlerinin giderildiğini ifade ederek, "Sürümü otlatmaya götürürken doktorları gördüm. Aşı olup olmadığımı sordular. Aşının kısırlık yaptığı paylaşımlarını sosyal medyada gördüğüm için aşı olmak istemiyordum. Başhekim bana doğru bilgileri anlattı. Aşının kısırlık yapmadığını öğrendim ve aşımı yaptırdım. Sosyal medyadaki söylentilere boşuna kulak asmışım. Herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.