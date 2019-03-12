Son Dakika Haberleri: Van'da Modern Ahır ve Ağıl Yapımı Hibe Desteği Müracaatları Başladı

Van'da Modern Ahır ve Ağıl Yapımı Hibe Desteği Müracaatları Başladı

12 dakika önce

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, modern ahır ve ağıl yapımı hibe desteği müracaatlarının başladığını söyledi.

Van'da Modern Ahır ve Ağıl Yapımı Hibe Desteği Müracaatları Başladı, System.String[]
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, modern ahır ve ağıl yapımı hibe desteği müracaatlarının başladığını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, "Bakanlığımızca uygulanan Doğu Anadolu Projesi kapsamında hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. Ahır-ağıl yapımına yüzde 50 hibe projesine, başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine kayıt yaptırmış ve başvuru tarihinde ise en az 10, en fazla 50 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun - keçi kapasiteli aktif işletmesi olan yetiştiricilerimiz başvurabilirler. Başvurular 11 Mart - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze yapılacaktır" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:00 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım İşçisinin Ücretleri Arttı Bakan Pakdemirli'nin Danışmanı Olduğu Şirketten Patates Alınacak mı?

Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır Antiapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 15:12:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Modern Ahır ve Ağıl Yapımı Hibe Desteği Müracaatları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]