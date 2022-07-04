Van'da modern sulama sistemleriyle su tasarrufu yüzde 50'ye ulaştı - Son Dakika
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Van'da modern sulama sistemleriyle su tasarrufu yüzde 50'ye ulaştı

04.07.2022 11:02
Van'da modern sulama sistemleriyle su tasarrufu yüzde 50'ye ulaştı

Van'da, devletten 7 milyonu hibe 14 milyon lira destek alan çiftçiler, üretimde damlama ve yağmurlama sulama sistemlerini kullanarak hem sudan tasarruf etti hem de verimi artırdı.

Van'da, devletten 7 milyonu hibe 14 milyon lira destek alan çiftçiler, üretimde damlama ve yağmurlama sulama sistemlerini kullanarak hem sudan tasarruf etti hem de verimi artırdı.

Tarımsal üretimin artırılması, daha çok tarım arazinin suyla buluşturulması ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla çiftçilere verilen destekler sürüyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi" programından yararlanmak isteyen Vanlı 447 üretici, tarla ve bahçelerinde modern sulama sistemlerini kullanmak amacıyla proje hazırladı.

İlde 2006 yılından bu yana 7 milyonu hibe 14 milyon lira destek alan çiftçiler, yonca, buğday, arpa, silajlık mısır, sebze ve meyve ürettikleri alanlarda damlama ve yağmurlama sistemlerini kullanmaya başladı.

Eski sulama yönteminden vazgeçen çiftçiler, bu sayede 20 bin dekar alanı modern sulama sistemleriyle buluşturarak hem su ve işçilikten yüzde 50 tasarruf sağladı hem de tarlalarındaki ürün rekoltesini yükseltti.

"Modern sulamayla suyun israfı önleniyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, son yıllarda kuraklığın dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini söyledi.

Yağışların azalmasının verim kayıplarına neden olduğunu belirten Görentaş, suyun tarımsal alanda daha verimli kullanılması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Su kaybını azaltmak amacıyla sulama sistemlerinin modernizasyonuna ağırlık verdiklerini aktaran Görentaş, şunları kaydetti:

"Geçen seneye oranla bu yıl yağışlar arttı. Bereketli bir hasat dönemine doğru gidiyoruz. Suyun en elverişli şekilde kullanımını sağlayıcı tedbirler alıyoruz. Devlet Su İşleri, suyun en az kayıpla tarlaya ulaşmasını sağlıyor. Bakanlığımız da çiftçilere gerekli desteği sunuyor. Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği aktarıyoruz. 2006 yılından bu yana 447 çiftçi yaklaşık 7 milyon lira hibe desteğinden yararlandı. Bu yıl 76 projenin başvurusu kabul edildi. 3 milyon liraya yakın hibe desteği vereceğiz. Ziraat Bankası da ilk yıl ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli 1 milyon liraya kadar kredi veriyor. Tüm vatandaşlarımızın desteklerden faydalanmalarını istiyoruz. Modern sulama sistemi hem su işçiliğini azaltıyor hem sudan tasarrufu hem de bitkinin daha iyi gelişmesini sağlıyor. Yüzde 50'lere yakın bir tasarruf söz konusu."

"50 yıldır sulanmamış tarlalarımızı suluyoruz"

Tuşba ilçesine bağlı Atmaca Mahallesi'nde 25 yıldır çiftçilik yapan Mehmet Şirin Fındık ise 180 dönümlük yonca tarlasında "salma sulama" yöntemi yerine yağmurlama sistemine geçerek sudan ve işçilikten tasarruf ettiğini anlattı.

Devletten yüzde 50 hibe desteği aldığını dile getiren Fındık, "Salma sulamaya göre yağmurlamanın daha az zahmeti var. Tarımsal üretimde önceki yıllara göre yaklaşık yüzde 60-70 oranında verim elde ettik. 50 yıldır sulanmamış tarlalarımızı suluyoruz. Yonca ektim, geçen yıl boyu 1,5 metreyi buldu. Komşularım da beni örnek alarak aynı yöntemi kullanmaya başladı. Sulanamayan tarlalarımızı tarıma kazandırdık. Daha çok verim elde ediyoruz." diye konuştu.

Fındık, hibe desteğinden yararlanmasına katkı sunan görevlilere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Van, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da modern sulama sistemleriyle su tasarrufu yüzde 50'ye ulaştı - Son Dakika

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