Van'da motor bölümüne gizlenmiş silah bulunan araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Van'da jandarma ekiplerinin takibi sunucu durdurulan aracın motor bölümüne gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesi Ünseli Mahallesinde silah kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine oluşturdukları kontrol noktasında M.S.Ç. yönetimindeki aracı durdurdu.

Aramada, otomobilin motor bölümüne gizlenmiş ruhsatsız AK 47 piyade tüfeği, tüfeğe ait 3 şarjör ve 126 adet fişek ele geçirildi.

Sürücü M.S.Ç. ve araçtaki T.Ü. gözaltına alındı.