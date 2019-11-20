Son Dakika Haberleri: Van'da motorin yüklü tır devrildi: 2 yaralı
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Van'da motorin yüklü tır devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde motorin yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Van'da motorin yüklü tır devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Van'ın Edremit ilçesinde motorin yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ercan Varol yönetimindeki 21 FZ 467 plakalı tır, Edremit ilçesinde seyir halindeyken devrildi.

Kazada, sürücü Varol ve araçtaki İbrahim Yavuz Doğan yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırın tankerindeki tonlarca motorinin yola döküldüğü kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.

Yangın ihtimaline karşı önlem alan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:46 Kaynak: AA
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