Van'da Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışan 4 kişi yakalandı

09.05.2022 10:43
Van'da Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Van'da kurdukları ses sistemiyle Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

Van'da kurdukları ses sistemiyle Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezince düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda usulsüzlük yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kentteki sınavlara giren 4 kişinin durumundan şüphelenerek arama yapan ekipler, 2 kamera düzeneği, 2 kulaklık, 2 SIM kart, 2 internet sağlayıcı wi-fi cihazı, 2 SIM kart ve 100 dolar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Van'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı Van'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı Son dakika haberi | Tokat'ta sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı Son dakika haberi | Tokat'ta sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, E sınav, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Çağlar Ökten'den eşi Seda Sayan'a aşk dolu sözler: Kadın kadın olacak be
10:39 Putin, Ukrayna işgalinin gerekçesini açıkladı: Nükleer silah planları vardı
10:34 9 Mayıs'ta dolar, 14,98 seviyelerinde alıcı buluyor
10:26 9 Mayıs'ta altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor
10:24 "Suriyeliler devletten maaş alıyor mu?" sorusuna İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı cevap verdi
10:23 Görenler şaştı kaldı! Çin'de gökyüzü kızıla boyandı
10:07 Özlem Yılmaz'dan hayranlarını üzen açıklama: Oyunculuğu bıraktım
09:49 Tayvan 8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı
09:47 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz boşandı mı?
09:46 Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen teknesi battı: En az 44 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 10:49:38. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement