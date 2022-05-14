Van'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

14.05.2022 11:37

Van'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeki bir motosikletin üzerinde uzanan sürücü tehlikeli hareketlerle yürekleri ağza getirdi.

Van'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeki bir motosikletin üzerinde uzanan sürücü tehlikeli hareketlerle yürekleri ağza getirdi.

İpekyolu ilçesinde Kurtuluş Parkı'ndan, Semaver Kavşağı istikametinde seyir halindeki motosikletli sürücü tehlikeli hareketler yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Kasksız olduğu görülen ve motosikletin üzerine uzanarak giden sürücünün rahat tavırları ise dikkat çekti.

"Burası Adana değil, Van"

Yolculuk boyunca motor üzerindeki kişi yaptığı hareketler ise trafikte tehlike saçtı. Can güvenliklerini hiçe sayan motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları telefonla kaydedenler ise "Burası Adana değil, Van" dedi.

Van'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
Van'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
Van'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
Van'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
Van'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
Van'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

YORUMLAR
500
BEYKOZ'DA OTOMOBİL BAGAJINDA TEHLİKELİ YOLCULUK BEYKOZ'DA OTOMOBİL BAGAJINDA TEHLİKELİ YOLCULUK Engelli aracında tehlikeli yolculuk Engelli aracında tehlikeli yolculuk

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Tefecilere ait görüntüler pes dedirtti! Dolandırıcılıkla elde ettikleri paraları alay ederek saydılar
12:14 Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu
12:01 Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmeler başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
11:49 Erşan Kuneri izleyicisiyle buluştu! Seyirciler ikiye bölündü
11:41 Köpeklerden kaçmak isteyen adam, düşerek beyin kanaması geçirdi
11:40 Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı
11:10 Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 12:24:56. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement