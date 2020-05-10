Van'da müftülük ekipleri kapı kapı dolaşarak annelere hediyeler verdi - Son Dakika

Van'da İl Müftülüğü bünyesinde oluşturulan 10 kişilik gönüllü ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentte kapı kapı gezerek annelerin Anneler Günü'nü kutladı, onlara hediyeler verdi.

İl Müftülüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentte önceden hazırladıkları hediye paketlerini annelere ulaştırdı.

İhtiyaç sahibi bazı vatandaşlara da gıda paketleri dağıtan ekip, evinde televizyon olmayan engelli bir çocuğa da İpekyolu Diyanet Vakfınca alınan televizyonu hediye etti.

İl Müftü Yardımcısı Melike Seyitoğlu Özkan, yaptığı açıklamada, kentte birçok aileye yardım eli uzattıklarını söyledi

Anneler Günü dolayısıyla anneleri ziyaret ettiklerini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Annelerimizin Anneler Günü'nü kutladık. Onlar için çeşitli hediye paketleri hazırladık. Yine engelli olan bir çocuğumuza televizyon aldık ve ulaştırdık. Yine ihtiyaç sahibi ailelere iftar için kumanya yardımları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Bu süreçte hayırseverler de bizlere yardımcı oluyorlar. Allah onlardan da razı olsun."