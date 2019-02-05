Van'da Mühimmat ile Kaçak Sigara ve Akaryakıt Ele Geçirildi
58 dakika önce
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 740 adet av tüfeği fişeği, 3 bin 824 paket kaçak sigara ve 45 litre kaçak mazot ele geçirildi.
Van
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 740 adet av tüfeği fişeği, 3 bin 824 paket kaçak sigara ve 45 litre kaçak mazot ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Saray
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahsın mühimmat, sigara ve mazot kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine hemen harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyon neticesinde ilçenin Bakışık Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada; 7 bin 740 adet av tüfeği fişeği, 60 paket kaçak sigara ve 45 litre kaçak mazot ele geçirildi" denildi.
Öte yandan, Barışık Mahallesi'ndeki başka bir adreste yapılan aramada ise 3 bin 764 paket kaçak sigara ele geçirildiği ve olaylarla ilgili 2 şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:26 Kaynak: İHA
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