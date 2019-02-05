Son Dakika Haberleri: Van'da Mühimmat ile Kaçak Sigara ve Akaryakıt Ele Geçirildi

Van'da Mühimmat ile Kaçak Sigara ve Akaryakıt Ele Geçirildi

58 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 740 adet av tüfeği fişeği, 3 bin 824 paket kaçak sigara ve 45 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Van'da Mühimmat ile Kaçak Sigara ve Akaryakıt Ele Geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 740 adet av tüfeği fişeği, 3 bin 824 paket kaçak sigara ve 45 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahsın mühimmat, sigara ve mazot kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine hemen harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyon neticesinde ilçenin Bakışık Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada; 7 bin 740 adet av tüfeği fişeği, 60 paket kaçak sigara ve 45 litre kaçak mazot ele geçirildi" denildi.

Öte yandan, Barışık Mahallesi'ndeki başka bir adreste yapılan aramada ise 3 bin 764 paket kaçak sigara ele geçirildiği ve olaylarla ilgili 2 şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:26 Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hollandalı Eski Siyasetçi, İslam Karşıtı Kitap Yazarken Müslüman Oldu Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor

Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:24:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Mühimmat ile Kaçak Sigara ve Akaryakıt Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]