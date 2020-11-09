Van'da mutfak tüplerinde 105 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da mutfak tüplerinde 105 kilogram eroin ele geçirildi

09.11.2020 10:29
Van'da mutfak tüplerinde 105 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir tüp dağıtım kamyonunda 105 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir tüp dağıtım kamyonunda 105 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe çıkışındaki uygulama noktasında durdurdukları tüp yüklü kamyonda arama yaptı.

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonda bulunan 7 mutfak tüpüne gizlenmiş 202 paket halinde 105 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli K.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu Ticareti, Gürpınar, Eroin, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da mutfak tüplerinde 105 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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