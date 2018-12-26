Son Dakika Haberleri: Van'da Müzik Grubundan Mehmetçik'e Moral Etkinliği

Van'da Müzik Grubundan Mehmetçik'e Moral Etkinliği

2 saat önce

Van'da Gürpınar Belediyesi müzik grubunca Mehmetçik için moral etkinliği düzenlendi.

Van'da Müzik Grubundan Mehmetçik'e Moral Etkinliği, System.String[]
Van'da Gürpınar Belediyesi müzik grubunca Mehmetçik için moral etkinliği düzenlendi.

Gürpınar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve her hafta farklı yerlerde etkinlik düzenleyen müzik topluluğu, bu kapsamda sarp kayalıklar üzerine kurulu Hoşap Kalesi'nin eteğindeki Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Grup üyeleri burada, zorlu kış şartlarına rağmen görevini başarıyla sürdüren askerlere yönelik moral etkinliği düzenledi. Etkinlikte çeşitli türkü ve şarkılar seslendiren gruptakiler, askerlerle halay çekti.

Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Ali Vurankaya, etkinliğin askerler için düzenlendiğini ve Mehmetçik'in kendi evladı gibi olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:33 Kaynak: AA

Gürpınar Belediyesi, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararı Verdi! Güvenlik Korucularına Aylık 135 TL Ek Tazminat Ödenecek Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde

Ücretli Olacağı Söylenen Cepten İnternet Paylaşımında Tartışmalara Son Nokta Konuldu Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na Yanıt: Terör Adına Ağıt Yakılmasına Şaşırmıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:45:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Müzik Grubundan Mehmetçik'e Moral Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]