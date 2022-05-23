Van'da nesli tehlike altında olan kuş sayımı başladı - Son Dakika
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Van'da nesli tehlike altında olan kuş sayımı başladı

23.05.2022 13:04
Van'da nesli tehlike altında olan kuş sayımı başladı

Van'da nesli tehlike altında olan kuş sayımı başladı Van'da 2022 yılı ilkbaharda özellikle nesli tükenmekte olan Dikkuyruk, Elmabaş Patka ve Paspaş Patka kuşlarının sayım çalışmaları başlatıldı.

Van'da nesli tehlike altında olan kuş sayımı başladı

VAN - Van'da 2022 yılı ilkbaharda özellikle nesli tükenmekte olan Dikkuyruk, Elmabaş Patka ve Paspaş Patka kuşlarının sayım çalışmaları başlatıldı.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü 2022 faaliyet planında yer alan koruma-kontrol ve izleme çalışmaları sırasında su kuşu sayımı Van Gölü havzasındaki sulak alanlarda başlatıldı. Erciş ilçesi sınırları içerisinde bulunan bağlı Çelebibağı sulak alanında başlanan kuş sayımı Kuş Uzmanı Biyolog Ömral Ünsal Özkoç tarafından geçekleştiriliyor.

Kuş sayımlarını gerçekleştiren Kuş Uzmanı-Biyolog Ömral Ünsal Özkoç, "Van Gölü ve etrafındaki tüm sulak alanlarda nesli tehlike altındaki türler için bir çalışma yürütüyoruz. Hedef türlerimiz bu bölge için 3 ördek türü var. Bunlar Dikkuyruk, Elmabaş Patka ve Paspaş Patka. Özellikle Dikkuyruk açısından hem bulunduğumuz coğrafyada hem de dünya için önemli bir noktada duruyor Van. Üreyen ciddi bir nüfus barındırıyor. Aynı zamanda dünya nüfusunun önemli bir kısmı da kışlamasını ve geçiş yaparken ev sahibi olarak göç yolu üzerinde bulunuyor Dikkuyruklar için" dedi.

Van'da çok sayıda kuş çeşitlerinin mevcut olduğunu ifade eden Özkoç, "Çok yüksek sayıda bir çeşitlik söz konusu. Gerek su kuşları gerek uzak mesafe ötücü kuşlar Afrika'dan gelen ve daha da kuzeye gidecek olanları kastediyorum. Aynı zamanda yırtıcılar açısından da çok önemli bir noktada duruyor. Bu çeşitliliğinin temel sebebi Van'ın hem göç yolları üzerinde bulunması, hem çok sayıda farklı habitata sahip olması. Başta çeşitli şekillerde bulunan sulak alanlar olmak üzere yüksek dağ göllerinden tutun küçük alkali göllere, ötrofik göllere ve çeşitli tatlı su alanlarına bu tip sulak alanlar çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapabiliyor. Aynı zamanda yüksek dağların bulunması çeşitli alpin kuşak türlerinin içinde önemli bir habitat teşkil ediyorlar" diye konuştu.

Bir haftayı aşkın süre boyunca bu da sayım yapacaklarını ifade eden Özkoç, "Bir haftayı aşkın süre boyunca 3 kişi olarak burada hedeflediğimiz türleri sayıyoruz. Şu an sahadayız. Bundan önce de Kasım, Aralık ve Ocak ayında tekrarlı kış ziyaretleri yaptık ve sayımları gerçekleştirdik. Önümüzdeki Temmuz dönemi içinde geç üreme dönemi ve arazi çalışmalarını sürdüreceğiz ve bu sefer de hayvanların yavruları çıkmış olacak. Yavruları saymaya geleceğiz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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