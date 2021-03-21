Van'da nevruz kutlamaları tedbirlerle başladı - Son Dakika

Van'da nevruz kutlamaları tedbirlerle başladı

VAN'da, HDP'nin organize ettiği nevruz kutlaması başladı.

VAN'da, HDP'nin organize ettiği nevruz kutlaması başladı. Kutlamaya gelenler, polis ekiplerince 2 arama noktasından geçirildikten sonra alana alındı. Vatandaşların ateşleri ölçülüp üst araması yapıldı. Van Valiliği'nden alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapılıyor. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirilirken, ateşleri ölçülüp üst aramaları da yapıldı. Nevruz kutlamasına Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, bölge milletvekilleri de katılıyor. Saat 09.00'da başlayan kutlamalar, saat 17.00'ye kadar devam edecek. Kurulan güvenlik noktalarında görev yapan polis ekiplerinin, koronavirüs salgınına karşı tulum giyip, maske ve siperlik taktıkları görüldü.



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