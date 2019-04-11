Van'da Nisan Ayında Karla Mücadele Devam Ediyor

Van'da nisan ayında karla mücadele devam ediyor Ekipler, kar yağışı altında çığ düşen bölgeleri temizliyorVAN - Van'da nisan ayının ikinci haftasında Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çığ tehlikesi altında Bahçesaray karayolunda yol temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Van'da nisan ayında karla mücadele devam ediyor

Ekipler, kar yağışı altında çığ düşen bölgeleri temizliyor



VAN - Van'da nisan ayının ikinci haftasında Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çığ tehlikesi altında Bahçesaray karayolunda yol temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin doğu ve batı kesimleri arasındaki iklim farklılıkları, özellikle bahar aylarında ilginç görüntülere sahne oluyor. Havaların hızla ısınmasıyla batı ve güney bölgelerine vatandaşlar denize girmeye hazırlanırken, Van-Bahçesaray karayolunda metrelerce kar kütleleri var. Şehir merkezinde 1 haftadan buyana belli aralıklarla yağan yağmur yağarken Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde ise kar yağdı. Kar yağışı ile birlikte Karapet Geçidi'nde araçların sıkıtı çekmemesi için Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, bölgeye hazır bekletilen iş makinesini sevk etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kar temizleme ve yol genişletme çalışmalarını tamamlayan ekipler normale dönerken araç sürücüleri ise rahat bir şekilde yollarına devam ettiler.

Karayolları ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikle yağmurla karışık yağan kardan dolayı belli bölgelere düşen çığ kütlelerini temizleyip araçların geçişlerini sağlıyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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